Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Участник Казанского марафона после финиша сделал предложение своей девушке
Участник Казанского марафона сделал предложение своей избраннице. Трогательное видео появилось в телеграм-канале организатора Timerman.
Молодой человек предложил девушке руку и сердце на церемонии награждения, та ответила на это согласием. На видео видно, что они оба стоят на пьедестале.
Молодые люди получили поздравления, сертификат на регистрацию брака в Центре семьи «Казан», билеты в театр и путевку в санаторий.
Подробнее о том, как прошел марафон от первого лица, можно узнать в материале «Татар-информа» — одним из участников забега стал журналист «ТИ-Спорт».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»