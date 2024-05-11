Участник Казанского марафона после финиша сделал предложение своей девушке

Участник Казанского марафона сделал предложение своей избраннице. Трогательное видео появилось в телеграм-канале организатора Timerman.

Молодой человек предложил девушке руку и сердце на церемонии награждения, та ответила на это согласием. На видео видно, что они оба стоят на пьедестале.

Молодые люди получили поздравления, сертификат на регистрацию брака в Центре семьи «Казан», билеты в театр и путевку в санаторий.

Подробнее о том, как прошел марафон от первого лица, можно узнать в материале «Татар-информа» — одним из участников забега стал журналист «ТИ-Спорт».