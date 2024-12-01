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Казанский лицеист и команда из Иннополиса стали победителями IT-чемпионата
Учащийся лицея №2 из Казани Гимран Абдуллин и команда ClosedCV из Иннополиса вошли в число победителей всероссийского чемпионата по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Турнир включал два трека: индивидуальный зачет по алгоритмическому программированию и командный — по робототехническому. Заключительный этап был организован в формате шоу-кодинга и гонки роботов.
Гимран Абдуллин, как и в прошлом году, стал третьим на алгоритмическом треке. Он стал обладателем приза в 250 тыс. рублей.
Второе место на робототехническом треке вместе с призовыми 2,5 млн рублей досталось команде ClosedCV из Иннополиса. В ее состав входят Николай Ростов, Андрей Растопшин, Евгений Шломов.
На глазах у публики конкурсанты на время решали задачи, а также писали код для роботов-мышей, чтобы те как можно быстрее находили выход из лабиринтов со спецэффектами: вспышками света, дымом, подвижными стенами.
Заявки на участие в True Tech Champ в этом году подали более 12,5 тыс. человек. Свыше 250 участников дошли до финала, причем среди них были как школьники и студенты, так и действующие IT-специалисты.
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