Метшин пригласит на встречу победителя олимпиады IOI-2024 Гимрана Абдуллина

Ученика казанского лицея-интерната №2 Гимрана Абдуллина, завоевавшего золотую медаль на международной олимпиаде по информатике в Египте IOI-2024 , пригласят на встречу с мэром столицы Татарстана Ильсуром Метшиным. Об этом градоначальник сообщил сегодня во время делового понедельника.

«Сам Гимран — талантливый парень. Самые положительные впечатления у меня сложились от личной встречи с ним. Парень переехал из Башкортостана к нам в Казань, в прошлом году его хотели схантить в Москву, спасибо ему, он принял решение продолжать образование в Казани. Давайте сделаем всё возможное, чтобы он и высшее образование продолжал здесь», – отметил Метшин.

Градоначальник также подчеркнул, что подобные победы — это сплав таланта, упорства, огромного трудолюбия и стараний преподавательского состава.

«Прошу передать поздравления Гимрану, а лучше — сам скажу ему на встрече в моем кабинете», — сказал он.

Напомним, на интеллектуальное состязание съехалось более 350 ребят из 90 стран мира. Кроме Абдуллина, в состав сборной страны вошли школьники из Москвы Дарья Грекова, Иван Пискарев и Петр Лосев. Участники решали 3 алгоритмические задачи в течение двух туров по пять часов.

К олимпиаде ребята готовились с педагогами во время учебного года и на тренировочных сборах на базе Московского физико-технического института. Также для них проводили психологическую подготовку.