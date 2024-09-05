Казанский лицеист завоевал золото на Международной олимпиаде по информатике

Казанский лицеист Гимран Абдуллин завоевал золотую медаль на 36-й Международной олимпиаде по информатике в Египте, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Команду России представляют трое учащихся Москвы и ученик 11 класса лицея-интерната №2 Казани Гимран Абдуллин. Он уже второй год подряд становится обладателем золотой медали», – отметили в министерстве.

Всего команда России на олимпиаде завоевала три золотых и одну серебряную медали.

Международная олимпиада по информатике проходит 1 – 8 сентября в Александрии. В ней состязаются 370 участников из 96 стран.