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Казанский лицеист завоевал золото на Международной олимпиаде по информатике
Казанский лицеист Гимран Абдуллин завоевал золотую медаль на 36-й Международной олимпиаде по информатике в Египте, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
«Команду России представляют трое учащихся Москвы и ученик 11 класса лицея-интерната №2 Казани Гимран Абдуллин. Он уже второй год подряд становится обладателем золотой медали», – отметили в министерстве.
Всего команда России на олимпиаде завоевала три золотых и одну серебряную медали.
Международная олимпиада по информатике проходит 1 – 8 сентября в Александрии. В ней состязаются 370 участников из 96 стран.
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