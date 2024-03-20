Казанский кризис: что делать с Билялетдиновым и Валиуллиным в тонущем «Ак Барсе»

Казанцы в пяти матчах с серым и некубковым «Автомобилистом» смогли победить лишь раз и бесславно завершили сезон

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как Билялетдинов не справился со звездами «Ак Барса» на длинной дистанции

Казанцы в пяти матчах с серым и некубковым «Автомобилистом» смогли победить лишь раз и бесславно завершили сезон. В предыдущем сезоне команда Зинэтулы Билялетдинова лишь в седьмой игре проиграла финальную серию ЦСКА. И это при том, что прошлым летом «Ак Барс» потратил большие деньги зарплатного фонда на приобретение очередной порции высококлассных игроков.

Перед новым сезоном практически все эксперты прогнозировали «Ак Барсу» как минимум выход в финал Кубка Гагарина. Но казанцы провели слабую «регулярку» и развалились в плей-офф. На бумаге состав стал сильнее. Получается, виноват главный тренер?

Напомним, Билялетдинов принял «Ак Барс» в середине прошлого сезона. На тот момент команда Олега Знарка представляла собой жалкое зрелище. Ее тяжело было назвать командой, скорее сборищем индивидуально сильных исполнителей. В коллективе царило напряжение, которое порой выплескивалось в скандалы, которые долетали до СМИ.

Билялетдинов принял «Ак Барс» в середине прошлого сезона. Разношерстная, лоскутная команда приняла на короткую дистанцию правила игры Билла, команда преобразилась Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Билялетдинов оперативно потушил пожар. Разношерстная, лоскутная команда приняла на короткую дистанцию правила игры Билла, команда преобразилась и трансформировала провальный сезон в практически триумфальный. На фоне этого руководство клуба и Раис Татарстана Рустам Минниханов совместно уговорили Билялетдинова продолжить работать с командой.

Но на длинной дистанции этого сезона ситуация поменялась. Те же Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Александр Радулов, Дмитрий Яшкин и далее по списку не смогли играть в «системе Билла». У тренера не было выбора, эти хоккеисты достались ему в наследство от Олега Знарка и Марата Валиуллина.

В чем виноваты Билялетдинов и Валиуллин

Но вина Билялетдинова все же есть. У него было летнее трансферное окно, чтобы совместно с генменеджером Маратом Валиуллиным добрать игроков, которым было бы комфортно играть у Билла. Но этого сделано не было. «Татар-информ» еще 2 июня 2023 года сразу после подписания «Ак Барсом» Дамира Жафярова предупреждал о рисках такой сделки. Мы прогнозировали, что этот списанный из СКА игрок не подойдет системе Билялетдинова. Так в итоге и вышло. Жафяров больше сидел в запасе, чем играл. А в итоге со скандалом был обменян в «Авангард».

Дамир Жафяров больше сидел в запасе, чем играл. А в итоге со скандалом был обменян в «Авангард» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, Марат Валиуллин провернул сделку по возвращению из-за океана в «Ак Барс» воспитанника казанского хоккея Евгения Свечникова. Вроде бы возвращение «родной кровинушки» еще и из НХЛ – дело благое. Но дьявол кроется в деталях. По контракту в новом сезоне Свечников заработает 75 млн рублей. Это почти максимальный ценник в «Ак Барсе». Выше только у Радулова и Яшкина. Столько же – у Войнова и Шипачева.

Но сравните Свечникова с этой четверкой по заслугам в хоккее и прошлому сезону. Свечников даже в состав не всегда попадал. Одна огненная игра в плей-офф, когда «Ак Барс» забрал «матч престижа» у «Авто» не может служить оправданием для подобных трат. Примечательно, что «Татар-информ» прошлым летом так же ставил под сомнение целесообразность возвращения Свечникова, а именно – заключения контракта на столь кабальных для казанского клуба условиях.

Мог Зинэтула Билялетдинов наложить вето на эти сделки? Вероятно, его авторитета хватило бы и на большее. При этом «Ак Барс» летом практически не усилил оборону, о необходимости чего говорили практически все СМИ и эксперты. Мог ли Билялетдинов не видеть проблем в летней селекции? С его-то опытом вряд ли.

Последствия слабой и в целом неудачной летней трансферной кампании Билл теперь должен разделить с Маратом Валиуллиным Фото: ak-bars.ru

В чем слабость селекционной политики «Ак Барса»

Но специалист не стал спорить с руководством. Во всяком случае, сделки состоялись. Поэтому последствия слабой и в целом неудачной летней трансферной кампании Билл теперь должен разделить с Маратом Валиуллиным.

Говоря о работе последнего, сразу оговоримся, что селекция основной команды – это еще не вся работа генменеджера. Марат Валиуллин – неравнодушный руководитель и многое делает качественно для системы клуба в целом. Да и его человеческие качества вызывают положительные эмоции. У тех же журналистов, с которыми он общается.

Но главное все же, как ни крути, селекция и конечный результат клуба в розыгрышах Кубка Гагарина. Конечно, многие бы поспорили, но по факту Марату Валиуллину за все время работы на позиции генменеджера «Ак Барса» ни разу не удалось собрать состав, который бы на старте сезона не вызывал вопросов.

Дмитрий Квартальнов ругался на качество своего состава перед сезоном, после которого был уволен Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Судите сами, Дмитрий Квартальнов ругался в кулуарах на качество своего состава перед сезоном, после которого был уволен. Олег Знарок не справился с дрим-тим имени Радулова и Шипачева, а Билялетдинов получил еще более звездный состав, хотя предпочел бы куда более сбалансированный.

Валиуллин медленно запрягает, а потом жалуется на рынок

Еще две детали в работе Валиуллина вызывают вопросы.

Во-первых, генменеджер специализируется на подписании стареющих звезд, уже прошедших свой пик формы. Редким исключением можно назвать 22-летнего Митчелла Миллера, который стал открытием в провалившем сезон «Ак Барсе». В остальном же генменеджер клуба напоминает ворону, которая охотится за блестяшками: Радулов, Шипачев, Войнов, Яшкин и далее по списку. Валиуллин просто берет «на бумаге» сильнейших и практически не подписывает игроков на взлете карьеры.

А во-вторых, «Ак Барс» традиционно медленно запрягает на рынке свободных агентов, которых надо подписывать в апреле, а никак не летом.

«Думаю, что нам нужны два-три нападающих. Будут небольшие точечные изменения. Проделывалась работа, чтобы был костяк. Рынок сейчас не такой богатый, все это видят», – сказал прошлой весной сразу после поражения в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина Марат Валиуллин.

Марат Валиуллин: «Думаю, что нам нужны два-три нападающих. Будут небольшие точечные изменения. Проделывалась работа, чтобы был костяк. Рынок сейчас не такой богатый, все это видят» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Непонятно, кто эти «все» и что они видят, но по первым дням трансферного окна было заметно, что лакомые кусочки на трансферном рынке КХЛ имелись. Но они достаются любым клубам, кроме «Ак Барса». Обиднее всего для казанских болельщиков стал переход Павла Порядина из другого татарстанского клуба «Нефтехимика» в «Спартак». Сейчас он проводит в Москве отличный сезон.

Также мимо Казани проехал Либор Шулак (перешел в омский «Авангард»), лучший бомбардир и снайпер новосибирской «Сибири» Александр Шаров («Салават Юлаев»), ведущий «центр» СЮ Александр Кадейкин (СКА) и один из сильнейших на тот момент чеккеров лиги Павел Дедунов (также в СКА).

Как тут говорить про «небогатый» рынок? Непонятно. Список при желании можно продолжить. Но суть уже ясна – на рынке товар был. Только нужен «купец» и оперативные телодвижения на селекционной ниве. Если протянуть неделю-другую, тогда да – «все» увидят пустые прилавки.

Возможно, именно Билялетдинов тот человек, который сможет собрать чемпионский состав для «Ак Барса» и подобрать подходящего тренера Фото: © «Татар-информ»

Что делать с Билялетдиновым и Валиуллиным?

Поэтому возникают два логичных вопроса на тему, что делать «Ак Барсу». С Маратом Валиуллиным и Зинэтулой Билялетдиновым. Обе дилеммы, на наш взгляд, тесно переплетены между собой. С одной стороны, сезон показал, что Билл не сможет сделать команду с тем набором игроков, которые точно останутся в Казани. Да и вообще мотивация тренера не совсем понятна, поскольку его буквально уговаривали прошлым летом продолжить карьеру наставника «Ак Барса».

С другой стороны, если Билялетдинов закончит с тренерством, то это совсем не значит, что он должен покинуть «Ак Барс». Понятно, что речь не может идти о новой консультационной должности. Зинэтула Билялетдинов давно заслужил право получить руководящий пост в «Ак Барсе». И не номинальный, а тот, который позволит воспользоваться «барсам» авторитетом Билялетдинова среди игроков, руководства лиги и далее по списку.

Возможно, именно Билялетдинов тот человек, который сможет собрать чемпионский состав для «Ак Барса» и подобрать подходящего тренера. Ну а Марат Валиуллин мог бы в «Ак Барсе» заняться всем остальным, что у него получается вполне достойно. Конечные решения будут принимать Рустам Минниханов и президент «Ак Барса» Наиль Маганов.