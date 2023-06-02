Неликвид СКА на контракт лидера «Ак Барса»: какие риски несет переезд Жафярова в Казань?

Дамиром Жафяровым «Ак Барс» больше интересовался прошлым летом. Но тогда хоккеист предпочел переехать в Санкт-Петербург

Фото: ska.ru

Прошлым летом Жафяров предпочел Казани Санкт-Петербург

«Эмоции от перехода положительные, я рад присоединиться к такому великому клубу. Впереди нас ждёт хорошее будущее, мы постараемся сделать всё, чтобы добиться главной цели. Я знаком со многими игроками в составе, потому трудностей в адаптации не возникнет», – прокомментировал свой переход Жафяров клубной пресс-службе.

Дамиром Жафяровым «Ак Барс» больше интересовался прошлым летом, когда хоккеист наконец созрел для попытки сыграть в топ-клубе КХЛ после четырех лет в нижегородском «Торпедо». Но тогда хоккеист предпочел переехать в Санкт-Петербург.

В СКА хоккеист статистически выступил на уровне большинства «нижегородских» сезонов. На счету хоккеиста 44 (16+28) очка в 63 матчах. Но здесь стоит отметить, что в «досанкционные» годы и «регулярка» в КХЛ была заметно короче на количество игр.

Роман Ротенберг: «В условиях потолка зарплат нам нужно в первую очередь думать о команде, о том, как усилиться и сохранить финансовый баланс» Фото: ska.ru

Почему питерская командировка Жафярова продлилась лишь сезон

Наверное, этого оказалось для босса и главного тренера СКА Романа Ротенберга недостаточно. И определенная логика в таких оценках есть. Ведь в питерской команде партнеры у Жафярова были куда более высокого класса, но выйти самому на уровень выше ему не удалось.

«В условиях потолка зарплат нам нужно в первую очередь думать о команде, о том, как усилиться и сохранить финансовый баланс. Наше общее решение – Дамиру будет лучше продолжить карьеру в другой команде», – написал в своем телеграм-канале Ротенберг в канун состоявшегося перехода.

К тому же за четыре сезона в «Торпедо» форвард забросил в плей-офф всего одну шайбу. Конечно, тут надо понимать, что в кубковых матчах нижегородцы в принципе не блещут. Однако и в СКА у Жафярова лишь один гол в 12 играх на вылет.

Жафярову 29 лет, и сейчас он должен быть на пике своих возможностей. СКА дал шанс Дамиру показать себя на топ-уровне Фото: ska.ru

По жестким законам бизнеса Жафяров для СКА – неликвидный актив

К молодым хоккеистам Жафярова тоже сложно причислить. Ему 29 лет, и сейчас он должен быть на пике своих возможностей. СКА дал шанс Дамиру показать себя на топ-уровне, а по итогу в Питере решили сделать ставку на других – Толчинского и Грицюка. Примечательно, что оба моложе Жафярова.

Болельщикам «Ак Барса» это может показаться обидным, но Казань, похоже, подобрала в Питере не нужный СКА актив. Косвенным подтверждением этого является «цена» обмена. СКА отдал игрока даже не за хоккеистов или деньги, а за «права» на вратаря Филипа Густавссона и защитника Дмитрия Осипова.

Надо понимать, что в текущей ситуации первого в КХЛ просто не будет. А второй, по слухам, предпочитает играть в североамериканской АХЛ, а не возвращаться в Россию. Говоря жестким языком бизнеса, Жафяров для СКА этим летом оказался неликвидным активом.

Конечно, сейчас все заинтересованные лица в «Ак Барсе» выставляют этот переход как ключевой. Ведь это первое летнее подписание клуба, которого в Казани, откровенно говоря, заждались.

«Жафяров – один из лучших российских нападающих своего возраста, последние пять сезонов он показывает стабильно высокие результаты и здорово проявляет себя на всех участках площадки. У Дамира есть опыт игры в большинстве, мы рассчитываем на его помощь атакующей группе и улучшение результативности спецбригад», – прокомментировал трансфер генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Марат Валиуллин: «У Дамира есть опыт игры в большинстве, мы рассчитываем на его помощь атакующей группе и улучшение результативности спецбригад» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Есть ли место в топ-6 «Ак Барса» для новичка?

Но первый же тезис вызывает большое сомнение, исходя из вышеизложенного нашей редакцией. К тому же Дамир Жафяров совсем не выглядит прямой заменой универсальному Дмитрию Воронкову, хотя и играет на левом фланге атаки.

Во втором звене у «Ак Барса» есть Дмитрий Кагарлицкий. Наверняка Билялетдинову хотелось бы подвинуть стареющего Кирилла Петрова в третье звено, но сможет ли Жафяров сыграть справа? Предсезонка покажет.

А выбирая между Станиславом Галиевым и Дамиром Жафяровым на позиции левого форварда, в любом звене кажется, что класс первого банально выше по всем показателям. А главное, по результативности в плей-офф, где Станислав набирает очки стабильно много.

Таким образом, складывается впечатление, что Жафярова скорее можно считать заменой ушедшему Панюкову. Но не прямой. Поскольку в случае перевода Станислава Галиева в топ-6 именно его место в третьем звене достанется Жафярову. И это мы еще не учитываем действительно ключевой трансфер для «Ак Барса» в лице ожидаемого подписания контракта с Дмитрием Яшкиным.

К слову, в «Ак Барсе» в целом заметен серьезный крен на левый фланг атаки, где классных исполнителей действительно хватает. Справа же кроме Александра Радулова есть Петров и… Панюков уже покинул клуб. Высока вероятность, что Жафярова попробуют заиграть все же на правом фланге атаки.

Дамир Жафяров: «Думаю, со временем в Казани наладится и мой татарский язык, на котором я сейчас говорю, но не на лучшем уровне» Фото: whl.hctorpedo.ru

Национальный вопрос и момент истины для карьеры Жафярова

В любом случае для самого Жафярова это ключевой момент в карьере. Если в «Ак Барсе» не получится показать свой класс, то есть риск получить ярлык «не для топ-клубов». Тем более Жафяров исключительно атакующий исполнитель, в сдерживающих звеньях и меньшинстве ему делать просто нечего.

«Думаю, со временем в Казани наладится и мой татарский язык, на котором я сейчас говорю, но не на лучшем уровне», – говорил Жафяров, комментируя свой переход в «Ак Барс».

Лишний раз подчеркнуть свою принадлежность к титульной национальности Татарстана – вариант, конечно, беспроигрышный. Однако хочется верить, что судьба Жафярова в Казани будет коваться на льду, а не где-то еще. Тем более что к Казани Дамир никакого отношения не имеет. Он родился в Москве и в хоккей за татарстанские команды никогда не играл.

Таким образом, от повышенных ожиданий по переходу Жафярова в «Ак Барс» пока лучше воздержаться. Особенно учитывая финансовые нюансы сделки. По питерскому контракту в прошлом сезоне Жафяров заработал 75 млн рублей. А в новом сезоне его зарплата вырастет до 80 млн рублей. Такой «оклад» в Казани имеет лишь Александр Радулов.

«Ожидаем плодотворного сотрудничества с игроком и заключения нового контракта в ближайшее время», – именно этот момент и прокомментировал Валиуллин пресс-службе «Ак Барса».

Семенов начинал у Знарка в топ-6, а закончил у Билла в третьем звене, где и играл ранее в «Авангарде». На наш взгляд, высока вероятность, что Жафяров как раз и будет играть с Семеновым в одном звене Фото: ak-bars.ru

Жафяров войдет в число самих дорогих игроков «Ак Барса»

Понятно, что Жафяров переподпишет контракт с казанцами с понижением зарплаты. Но вряд ли сильно. Менее 65 млн рублей он вряд ли получит. Но и это немало, соответствует лидерам «Ак Барса». Столько, например, получает Кирилл Семенов. Впрочем, и он тяжело сказать, что наиграл в прошлом сезоне на эту сумму. Семенов начинал у Знарка в топ-6, а закончил у Билла в третьем звене, где и играл ранее в «Авангарде».

На наш взгляд, высока вероятность, что Жафяров как раз и будет играть с Семеновым в одном звене. Стоит ли это одной из самых высоких зарплат в «Ак Барсе»? Вопрос дискуссионный, и ответ на него даст лишь сезон.

С начала трансферного окна болельщиков «Ак Барса» кормили слухами о переходах в казанский клуб Сергея Толчинского и Дмитрия Яшкина. Первый в итоге оказался как раз в питерском СКА, а по второму пауза затягивается. Хотя велика вероятность, что переход все же состоится в ближайшие дни.

Очевидно, что подписание Жафярова тяжело назвать ключевым для «Ак Барса». Перспективы команды Зинэтулы Билялетдинова решит исход торгов с Яшкиным, а также качественное усиление обороны клуба.