Казанский ФК «Сокол» объяснил появление вакансии таролога

Фото: fc-sokol.ru

Казанский клуб «Сокол» хочет достичь наилучших результатов в футбольной Второй лиге и именно поэтому разместил вакансию таролога. Об этом рассказал PR-менеджер команды Артем Аксинин, сообщает РИА Новости.

До этого ФК «Сокол» открыл вакансию таролога, пообещав соискателям зарплату от 300 тысяч рублей.

«<...> это развивающаяся сфера, а мы стараемся быть актуальными, решили создать вакансию, тем более впереди последний матч сезона в Нижнем Новгороде. Очень важный для нас матч, поэтому используем все инструменты», — пояснил Аксинин.

В качестве примера пользы подобных практик он упомянул составление в Telegram-канале команды натальной карты главного тренера Евгения Варламова перед матчем с «Динамо» из Барнаула, которую «было интересно читать и разбирать». Игра завершилась победой барнаульцев со счетом 3:2.

«Откликов на данный момент 164. Зарплата формировалась от средней по рынку», — добавил PR-менеджер.

Основанный в 2018 году как «Смена» ФК «Сокол» выступает в дивизионе Б Леон — Второй лиги. Летом клуб выставили на продажу на платформе объявлений, после чего у него появился новый владелец.