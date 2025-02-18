Казанский биолог устранял последствия экокатастрофы на Черном море три недели

Три недели устранял последствия экологической катастрофы на Черном море член совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, казанский биолог Антон Бортяков. О результатах проделанной работы доброволец рассказал «Татар-информу».

Фото: из личного архива Антона Бортякова

«Первые две недели был в Крыму, на маршруте Судак – Белогорск. В Судаке изучал работу регионального штаба, занимался ловлей птиц, которые попали в мазут, участвовал в их отмывке на моечном пункте. Вместе с коллегами из местной администрации также участвовал в уборке мазута на берегу. Мы расстилали сети Каляева, которые собирают мазут в волнобойной зоне», – сообщил Антон Бортяков.

Житель Казани отправился добровольцем на Черное море по велению души. В Белогорске работал в центре реабилитации птиц, созданном на территории известного парка львов «Тайган» Олега Зубкова.

«Для меня как для биолога и зоолога это была интересная, продуктивная, профессиональная школа. Сопровождал птиц на реабилитации и выпуске», – отметил собеседник «Татар-информа».

Фото: из личного архива Антона Бортякова

Он пояснил, что выживаемость птиц, пострадавших в результате экологической катастрофы, зависит от степени полученных повреждений. Если птица покрыта крапом мазута, на ее теле лишь небольшие пятна и она не успела наглотаться нефтепродуктов, то велика вероятность того, что она выживет.

«Такие птицы не теряют в весе, хорошо принимают лечение. Если у птицы нефтепродуктами поражен кишечник, она не питается и может не пить воду», – заметил Антон.

В реабилитационный центр чаще попадают чомги, гагары, пеганки, реже чайки. Также от разлива мазута страдают млекопитающие. По словам татарстанца, местная администрация создает все условия для испытаний различных методов отмывки птиц от мазута, оказывает всяческое содействие по устранению последствий катастрофы, выделяет людей и технику. Также добровольцев с радушием принимают местные жители.

По данным Бортякова, в Анапе ситуация гораздо хуже, чем в Крыму, поскольку этот город находится близко к тому месту, где в результате крушения танкеров произошел разлив мазута. Там он проработал около недели.

«В Витязево на Бугазской косе создан штаб, возле которого недавно был пожар. Штаб удалось сохранить. Но, к сожалению, пострадали запасы гуманитарной помощи. Главное, что не пострадали люди. Создан новый штаб по соседству», – напомнил Бортяков о недавнем ЧП.

Биолог сообщил, что многие пляжи Анапы похожи на «слоеный пирог» из нефтепродуктов и песка. Благодаря гигантским усилиям волонтеров и добровольцев уже удалось убрать значительную часть загрязнения.

Фото: из личного архива Антона Бортякова

«Местная администрация делает специальные волнозащитные сооружения из песка в виде волнобойной стены, на которую наши коллеги из конструкторского бюро Каляева крепят мазутопоглощающие сети», – пояснил Антон.

Житель Казани также отметил, что сейчас нужно срочно решить проблему с механизированной уборкой выбросов, которые были похоронены под песком в первые две-три недели после катастрофы. Эту работу нужно провести до наступления плюсовых температур, подчеркнул собеседник агентства.