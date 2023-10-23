Казанский авиазавод поборется за звание значимого достижения современной России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова поборется за звание значимого достижения современной России. В голосовании от Татарстана принимают участие 15 объектов.

За 96 лет своей работы КАЗ выпустил свыше 20 тыс. единиц авиатехники, в частности самолетов АНТ-3, Пе-2, Ту-16, Ту-104Б, Ил-62, Ту-22МЗ и других. Особой гордостью предприятия является стратегический ракетоносец Ту-160, крупнейшее судно подобного типа в истории военной авиации.

Ознакомиться с объектами, представляющими достижения республики и других регионов в разных сферах, можно на сайте достижения.рф. Там же можно отдать голос за понравившегося кандидата.

Голосование продолжается до 30 ноября.

Напомним, что Татарстан на голосовании представляют менделеевский завод по производству минеральных удобрений «Аммоний», Казанский вертолетный завод, туристический поток, транспортная инфраструктура и ряд других.

По поручению Президента Владимира Путина в России стартовала программа по производству модернизированного Ту-160М. Как ранее сообщал «Татар-информ», до конца года Казанский авиазавод выпустит один новый и один модернизированный Ту-160.