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Происшествия 23 мая 2024 14:19

Казанский аэропорт возобновил работу

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Казанский аэропорт возобновил работу

Казанский аэропорт имени Габдуллы Тукая возобновил работу. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердил руководитель пресс-службы воздушной гавани Адель Гатауллин.

«Ограничения на работу аэропорта были сняты в 14:05 по московскому времени», – сообщил Гатауллин.

В Нижнекамске аэропорт был также открыт для входящих и исходящих рейсов.

Напомним, международный аэропорт «Казань» был временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию диспетчеров управления воздушным движением до особого распоряжения.

Из-за введенных ограничений, направлявшиеся в аэропорт воздушные суда были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары.

#аэропорт Казань
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