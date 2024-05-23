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Казанский аэропорт возобновил работу
Казанский аэропорт имени Габдуллы Тукая возобновил работу. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердил руководитель пресс-службы воздушной гавани Адель Гатауллин.
«Ограничения на работу аэропорта были сняты в 14:05 по московскому времени», – сообщил Гатауллин.
В Нижнекамске аэропорт был также открыт для входящих и исходящих рейсов.
Напомним, международный аэропорт «Казань» был временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию диспетчеров управления воздушным движением до особого распоряжения.
Из-за введенных ограничений, направлявшиеся в аэропорт воздушные суда были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары.
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