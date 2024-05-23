news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 23 мая 2024 12:18

В Казанском аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Скопировать ссылку

В Казанском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов по соображениям обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.

Согласно информации ведомства, аэропорт Казани приостановил работу с 11:30 для выполнения необходимых мер по обеспечению безопасности гражданской авиации.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предпринимают все требуемые действия, поскольку безопасность полетов является наивысшим приоритетом, подчеркнули в ведомстве.

#аэропорт Казань
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2