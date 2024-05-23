Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казанском аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов
В Казанском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов по соображениям обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
Согласно информации ведомства, аэропорт Казани приостановил работу с 11:30 для выполнения необходимых мер по обеспечению безопасности гражданской авиации.
Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предпринимают все требуемые действия, поскольку безопасность полетов является наивысшим приоритетом, подчеркнули в ведомстве.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников