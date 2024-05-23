Из казанского аэропорта рейсы перенаправлены в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары

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В связи с временным закрытием Международного аэропорта «Казань» на прием и отправку воздушных судов рейсы, направлявшиеся в казанскую воздушную гавань, перенаправлены на запасные аэродромы в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары, сообщил «Татар-информу» руководитель пресс-службы воздушной гавани Адель Гатауллин.

«С пассажирами рейсов, чьи самолеты должны были прибыть или вылететь из аэропорта, в настоящее время работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил (ФАП-82), регламентирующих действия в подобных ситуациях», – рассказал Гатауллин.

Напомним, международный аэропорт «Казань» временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию диспетчеров управления воздушным движением до особого распоряжения.