Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из казанского аэропорта рейсы перенаправлены в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары
В связи с временным закрытием Международного аэропорта «Казань» на прием и отправку воздушных судов рейсы, направлявшиеся в казанскую воздушную гавань, перенаправлены на запасные аэродромы в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары, сообщил «Татар-информу» руководитель пресс-службы воздушной гавани Адель Гатауллин.
«С пассажирами рейсов, чьи самолеты должны были прибыть или вылететь из аэропорта, в настоящее время работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил (ФАП-82), регламентирующих действия в подобных ситуациях», – рассказал Гатауллин.
Напомним, международный аэропорт «Казань» временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию диспетчеров управления воздушным движением до особого распоряжения.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников