Казанские активисты разработали новый инструмент для борьбы с борщевиком Сосновского

На территории Русско-Немецкой Швейцарии в Казани прошел субботник, участники которого вышли на борьбу с вредоносным борщевиком Сосновского. Для борьбы с сорняком участники впервые использовали новый инструмент, получивший название «корневатель». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил экоактивист, эколог Тимур Ескараев.

Фото Тимура Ескараева

«На акцию пришли около 40 человек. Мы собрали 32 мешка борщевика — это очень хороший результат, — вырыли яму и сорняк закомпостировали. Работали около двух-трех часов, но помешал дождь. Однако никто не ушел, мы сделали импровизированные дождевики из черных больших мешков для мусора и продолжили свое дело. В акции приняли участие представители мэрии Казани, Дирекции парков и скверов, активисты с детьми», — сказал он.

Это второй массовый субботник в этом году на территории Русско-Немецкой Швейцарии. В первый раз активисты, выкапывая корни борщевика, сломали четыре лопаты. На этот раз ущерб оказался в два раза меньше, так как участники экологической акции начали использовать специальный инструмент для подкапывания корней.

«Лопаты часто ломаются. Дело в том что глубоко подкопнуть и достать толстый корень на глубине в 15 см сложно. Для этого был разработан специальный инструмент. Первый образец сделал Сергей Мухачев в КХТИ. Еще 10 штук для нас изготовил «Горводзеленхоз», мы вчера ими копали там, где жесткий грунт», — отметил Ескараев.

Фото Тимура Ескараева

Специальный инструмент для борьбы с борщевиком Сосновского изобрел заведующий лабораторией КНИТУ Сергей Мухачев. Экоактивисты называют изобретение «корневателем». Инструмент значительно облегчает корчевание корней борщевика. В результате волонтеры очистили от вредителя около трех соток ООПТ, еще несколько соток при помощи бензопил расчистили работники подрядной организации, привлеченной исполкомом Казани.

«Весь борщевик невозможно выкопать, это просто нереально. Представьте: 10 человек выкапывают растение на одной сотке три часа. Только косить борщевик в принципе бесполезно, поскольку он вырастет снова. Главное, чтобы он не дал «зонты» и не распространился дальше. Поэтому его нужно косить и выкапывать на протяжении восьми лет четыре раза в год», — добавил собеседник ИА «Татар-информ».

Спикер отметил, что одно растение дает более 50 тыс. семян. Борщевик может достигать четырех метров в высоту, и его семена разносит ветром по всей округе. Поэтому проделанная добровольцами работа – только капля в море. Сейчас борщевик Сосновского занимает треть ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» и быстро разрастается. Активисты и общественники выходят на подобные мероприятия в свободное время и планируют проводить массовые субботники по борьбе с сорняком в Казани на регулярной основе.

Фото Тимура Ескараева

Ежегодная всероссийская акция #СтопБорщевик, приуроченная к Международному дню биологического разнообразия, проходит в мае по всей стране. Стать ее участниками могут все желающие. Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnowskyi) — крупное травянистое растение семейства зонтичные с циклом развития от двух до семи лет. Цветет раз в жизни, после чего погибает. Обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. В среднем одно растение способно ежегодно давать до 70 тыс. жизнеспособных семян, которые хранятся в почве три–пять, а иногда и 12–15 лет. Растение было завезено в центральную часть России с гор Кавказа.