Активисты субботника #СтопБорщевик в Русско-Немецкой Швейцарии получат необычные призы

Второй массовый субботник по борьбе с борщевиком Сосновского пройдет в Казани на территории ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» 23 мая. На этот раз немного изменится формат мероприятия. Его участников ждут необычные конкурсы и призы, сообщил «Татар-информ» экоактивист, эколог Тимур Ескараев.

Тимур Ескараев

«Сбор участников будет организован в 11.00 на ул.Бари Галеева, 16. Далее мы спустимся к железнодорожным путям. Нам „Горводзеленхоз“ обещает поставить ящик с инструментами. Разберем инвентарь и пойдем к роднику и борщевику. Желающие смогут выкапывать борщевик или просто стать участниками субботника с раздельным сбором мусора», — сказал он.

Партнер мероприятия — экофестиваль «Живая Волга» предоставит участникам субботника призы и подарки экологической направленности. Это многоразовые бахилы, мешки и сумки, трубочки для коктейлей и ершики для мытья стеклянной тары, удобные бутыли для напитков, термос.

«Главный приз получит участник субботника, выкопавший самый большой и тяжелый корень борщевика. Еще один специальный приз будет отдан за самую интересную находку на субботнике и легенду о ней. К примеру, это может быть колесо от детской коляски или что-то другое. Мелкие призы разыграем в лотерею», — сказал Тимур Ескараев.

На территории «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани опасное растение разрослось на 10 из 30 га особо охраняемой природной территории. Первый субботник с участием активистов прошел 24 апреля. За один раз избавиться от крупного травянистого растения невозможно, оно очень быстро разрастается. Поэтому такие мероприятия будут организованы еще несколько раз.

«В прошлый раз на субботник пришли около 50 человек. Надеюсь, что в воскресенье число участников увеличится в два раза. К нам обещали присоединиться студенты техникума связи и клуба велосипедистов-экоактивистов. Сок борщевика может оставлять ожоги на коже. Поэтому участникам субботника лучше работать в закрытой обуви, брюках и рубашках с длинными рукавами. Мы всем выдадим резиновые перчатки», — добавил собеседник «Татар-информ».

Тимур Ескараев

Ежегодная всероссийская акция #СтопБорщевик, приуроченная к Международному дню биологического разнообразия, пройдет по всей стране 22-23 мая. Стать ее участниками могут все желающие. 10 волонтерских субботников по выкопке борщевика Сосновского в эти дни пройдут в девяти населенных пунктах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Ярославле, Королеве, поселках и деревнях Удмуртии, Калининградской и Архангельской областей.

Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnowskyi) — крупное травянистое растение семейства зонтичные с циклом развития от 2 до 7 лет. Цветет раз в жизни, после чего погибает. Обладает способностью вызывать сильные и долго незаживающие ожоги. В среднем одно растение способно ежегодно давать до 70 тыс. жизнеспособных семян, которые хранятся в почве 3–5, а иногда 12–15 лет. Растение было завезено в центральную часть России с гор Кавказа.