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Ру Тат
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24 апреля 2021  17:40
Наталья Рыбакова

Участники субботника в Русско-Немецкой Швейцарии при сборе борщевика сломали 4 лопаты

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Сегодня на территории Русско-Немецкой Швейцарии в Казани состоялся субботник, направленный на борьбу с борщевиком Сосновского. Около 50 человек за три часа смогли собрать 20 мешков с растением-вредителем.

Субботник

 

Фото: Тимур Ескараев 

«В субботнике приняли участие экоактивисты, представители администрации Казани, биологи и экологи. Некоторые были просто поражены корневой системой борщевика Сосновского. Сверху вроде бы торчит маленький кустик, а в земле — толстый корень, который нужно копать вглубь на 10 см. Мы даже сломали четыре лопаты», — сообщил ИА «Татар-информ» организатор акции в Казани — экоактивист Тимур Ескараев. 

Весь необходимый для субботника инвентарь — мешки для мусора, лопаты, грабли, мыло и резиновые перчатки — добровольцам предоставил Комитет по внешнему благоустройству Казани. Мыло было нужно на тот случай, если кто-то обожжется ядовитым соком растения. Однако тщательно промывать руки с мылом рекомендуется всем участвовавшим в уборке, пояснил собеседник агентства.

Субботник

Фото: Тимур Ескараев

В этом году Казань стала вторым городом, где началась всероссийская акция. Вчера аналогичное мероприятие прошло в Калининграде. Организаторами акции в столице Татарстана выступили команда «БорщеVиктори», сообщество «Защита Русско-Немецкой Швейцарии», творческая группа при мэрии и Комитет внешнего благоустройства. Ядовитое растение захватило треть — 10 га — особо охраняемой природной территории Русско-Немецкой Швейцарии.
«Сегодня мы работали на самом критичном участке, около родника, где произрастает норичник теневой краснокнижный. Это растение угнетает борщевик, поэтому данный участок очень важно было расчистить. Это место находится недалеко от СНТ „Дружба“. Участок хоть и небольшой, но работа очень трудоемкая. На каждом квадратном метре может расти 10–15 штук борщевика, который непросто вырубить», — отметил организатор акции. 
Тимур Ескараев также сообщил, что в дальнейшем подобные экологические акции здесь планируется проводить не менее раза в месяц, а при возможности даже чаще. Участники субботника параллельно расчистили от мусора территорию возле ручья, питающего местную купель. Борщевик собирали в отдельные черные пакеты. 
«Половину пакетов с борщевиком вывез „Горводзеленхоз“. Оставшуюся часть мы перенесли в компостную яму, которую заранее выкопали. В результате получим перегной, компост, вырастут цветы», — отметил собеседник. 
Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnowskyi) — крупное травянистое растение семейства зонтичных с циклом развития от двух до семи лет. Цветет раз в жизни, после чего погибает. Обладает способностью вызывать сильные и долго заживающие ожоги. В среднем одно растение способно ежегодно давать до 70 тыс. жизнеспособных семян, которые хранятся в почве три—пять, а иногда 12–15 лет. Растение было завезено в центральную часть России с гор Кавказа.

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