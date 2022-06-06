Казанская теннисистка Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA.

В обновленном рейтинге чемпионской гонки 25-летняя спортсменка поднялась с четырнадцатого места на десятое. На завершившемся турнире «Большого шлема» Ролан Гаррос Кудерметова дошла до стадии четвертьфинала, где уступила соотечествннице Дарье Касаткиной (4:6, 6:7).

Чемпионская гонка WTA

1. Ига Швёнтек (Польша) – 7290 очков

2. Онс Жабер (Тунис) – 2520

3. Джессика Пегула (США) – 2232…

10. Вероника Кудерметова (Россия) – 1573

Кроме того, теннисистка поднялась на пять позиций (с 29 на 24) в обновленном рейтинге WTA. В данный момент уроженка Казани является второй ракеткой России.

Ранее Кудерметова прокомментировала свое поражение в четвертьфинале «Ролан Гарроса».

Напомним, спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой.