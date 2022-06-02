Кудерметова объяснила вылет с «Ролан Гарроса» и назвала фаворита пары Касаткина - Свентек

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова прокомментировала поражение в четвертьфинале женского одиночного турнира «Ролан Гаррос».

Стоит отметить, что несмотря на вылет, выход в 1/4 финала стал для Кудерметовой наилучшим достижением за все время выступления в турнирах «Большого шлема».

«Конечно, обидно было проиграть. Но все равно, я считаю, вышли позитивные две недели. Провела много хороших матчей, чему очень рада. Да, пока что это мой лучший результат на турнирах «Большого шлема». Есть к чему стремиться дальше», – заявила Кудерметова в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Кроме того, теннисистка поделилась своими ожиданиями перед полуфинальной встречей между Дарьей Касаткиной и Игой Свентек.

«Конечно, не хочется ничего загадывать, но пока Ига выглядит в этой паре фаворитом. Но опять-таки повторюсь, произойти может все, что угодно», – подчеркнула Кудерметова.

Напомним, в пятом круге Открытого чемпионата Франции четвертая ракетка России Кудерметова уступила своей соотечественнице Касаткиной со счетом 4:6, 6:7 и не смогла впервые в карьере выйти в 1/2 финала турнира «большого шлема». Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой.