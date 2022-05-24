Казанцы смогут добраться до главной площадки Сабантуя в Березовой роще на электричках

Казанцы и гости столицы Татарстана смогут добраться до главной площадки празднования Сабантуя в Березовой роще поселка Мирный на пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Со станции Казань поезда отправятся в 7.35, 9.25, 12.25, 14.45, 18.10 и 19.46. Время в пути составит десять минут. Со станции Березовая Роща электрички будут курсировать в 6.51, 8.40, 11.45, 14.02, 17.31 и 19.10.

«При необходимости возможно назначение дополнительных составов и корректировка действующего расписания», — отмечается в сообщении.

Всего на этом маршруте задействованы 12 электропоездов на 780 пассажиров каждый. Они останавливаются на станциях Казань, Вахитово, Березовая Роща, Комбинат, Юбилейная, Столбище и Аэропорт.

Сабантуй в Казани состоится 19 июня на нескольких площадках. Дату празднования ранее утвердил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

На проведение Сабантуя власти Казани в этом году собираются потратить более 38,4 млн рублей, о чем сообщал «Татар-информ».