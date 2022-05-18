На проведение Сабантуя в Казани потратят более 38 млн рублей

На проведение Сабантуя власти Казани в этом году собираются потратить свыше 38,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Из технического задания к муниципальному контракту следует, что праздник плуга по традиции пройдет на территории Березовой роще в поселке Мирный. При этом предусмотрены три площадки: Майдан, подворья и «Сабантуй бизэклэре — Краски Сабантуя». Отдельное празднество организуют на Казанском ипподроме.

Почетных гостей в зоне подворий на майдане будут встречать как минимум шесть девушек модельной внешности, фольклорный ансамбль из 20 артистов, шесть мастеров татарского прикладного искусства и три баяниста.

На Майдане будут представлены две концертные программы. В частности, в первой из них предполагается задействовать ансамбль танца, шоу-театр, театр танца, татарский народный танцевальный ансамбль, хореографический коллектив, два государственных ансамбля песни и танца, детские танцевальные группы, не менее семи певцов, минимум 30 гармонистов и баянистов, а также десять актеров.

Во рамках второй должны выступить музыкальная группа, детский вокальный коллектив, десять солистов-вокалистов, четыре солиста, фольклорная группа, хореографический коллектив для подтанцовок и популярный артист с музыкальной группой татарской эстрады. Во всех случаях репертуар и сценарий должны быть за три дня согласованы с заказчиком.

Кроме того, Сабантуя смогут принять участие в традиционных состязаниях. Это борьба корэш (лучшему батыру подарят барана весом не менее 100 килограммов), рывок гири, стрельба из лука, бег с ложками и яйцами, покорение столба, бой подушками и другие забавы. Победителям взрослых конкурсов подарят бытовую технику и гаджеты: телевизоры, мультиварки, электронные книги. Детям достанутся велосипеды, игрушки и спортивный инвентарь.

В качестве заказчика выступает Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 26 мая, а подрядчика определят 30 мая.

Сам Сабантуй по решению Президента Татарстана Рустама Минниханова пройдет в Казани 19 июня, о чем сообщал «Татар-информ».