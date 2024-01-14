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Казанцы публикуют фото и видео с места пожара на Павлюхина в Казани
Жители Казани публикуют фотографии и видео с места происшествия на Павлюхина. Кадры появились в местных Telegram-каналах. Авторы публикаций сообщают, что черный густой дым виден издалека.
Ранее в ГУ МЧС России по РТ нам рассказали, что горит кровля здания, где по предварительной информации расположены банкетный зал и мини-отель «Астория». Со слов персонала, все люди вышли из здания. Никто не пострадал.
В свою очередь автоинспекторы временно ограничили движение от улицы Газовая до Даурской.
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