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Казанцев призвали не трогать порванные ураганом провода и назвали номера аварийных служб
Вчерашний ураган снес большое количество деревьев в Казани, которые при падении оборвали провода. В некоторых случаях оголенные провода остались висеть – разобраться со всеми последствиями стихии городские службы пока не успели. Власти города призвали жителей ни в коем случае не дотрагиваться до проводов, а незамедлительно сообщать о них.
«Важно: если заметили оборванные провода на земле или свисающие с опор, просим их не трогать, а сообщать службам (если во дворе – УК). Обязательно предупредите детей и в ближайшие дни будьте предельно внимательны!» – отметили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.
Также с просьбой не прикасаться к проводам к горожанам обратились специалисты Комитета внешнего благоустройства. «Отдельное внимание уделяется оборванным проводам. Рабочие бригады занимаются восстановлением работы сетей. Просим вас не трогать их самостоятельно», – подчеркнули в КВБ.
Если замечены поврежденные элементы наружного освещения или провода, передать информацию следует в «Казэнерго» по телефону: +7(843)211-17-17. При обнаружении проводов во дворах нужно сразу сообщить об этом своей управляющей компании.
Кроме того, горожан призвали сообщать и о других последствиях урагана. В частности, при проблемах с ливневками необходимо сообщить в диспетчерскую МУП «Городское благоустройство» по телефону: +7(843)555-07-96.
Сообщать об упавшем дереве, если оно находится во дворе, нужно в управляющую компанию (по телефону или через «Открытую Казань»). Если вдоль дороги – лучше передать сообщение в администрацию района.
О сломанных деревьях в парках нужно передать информацию Дирекции парков и скверов либо в Комитет внешнего благоустройства.
Напомним, в дирекции также сообщили, что ураган, в том числе, нанес большой вред общественным пространствам. Пострадали малые архитектурные формы, скамейки и декоративные светильники, сломаны деревья. Сейчас ведутся работы по устранению последствий стихии. В городе со вчерашнего вечера ведутся работы по ликвидации последствий стихии. Всего по городу сейчас работают 269 человек в составе 75 бригад.
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