Ураган повредил оснащение казанских парков – от деревьев до освещения и скамеек

В парках и скверах Казани, как и по всему города, ведутся работы по устранению последствий вчерашнего урагана. Пострадали малые архитектурные формы, скамейки и декоративные светильники, в общественных пространствах повалены деревья.

Фото: Дирекция парков и скверов

«С самого утра мы работаем над ликвидацией последствий урагана и стараемся вернуть паркам былой вид», – сообщила Дирекция парков и скверов. Горожан призвали делиться сообщениями о том, где еще необходимо провести работы.

Фото: Дирекция парков и скверов

Напомним также, что мэрия города отчиталась о ликвидации последствий стихии. Всего по городу сейчас работают 269 человек в составе 75 бригад.