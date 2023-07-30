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Ураган повредил оснащение казанских парков – от деревьев до освещения и скамеек
В парках и скверах Казани, как и по всему города, ведутся работы по устранению последствий вчерашнего урагана. Пострадали малые архитектурные формы, скамейки и декоративные светильники, в общественных пространствах повалены деревья.
«С самого утра мы работаем над ликвидацией последствий урагана и стараемся вернуть паркам былой вид», – сообщила Дирекция парков и скверов. Горожан призвали делиться сообщениями о том, где еще необходимо провести работы.
Напомним также, что мэрия города отчиталась о ликвидации последствий стихии. Всего по городу сейчас работают 269 человек в составе 75 бригад.
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