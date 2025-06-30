Казанцев приглашают к участию в танцевальном баттле «Бию көрәше»
Танцевальный проект «Хәрәкәттә - бәрәкәт» на набережной озера Кабан в Казани отмечает пятилетие. В честь этого в конце августа пройдет турнир «Бию көрәше» - конкурс среди непрофессиональных исполнителей татарского танца. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.
Для участия необходимо отправить видеозаявку до 31 июля или проявить себя на занятиях «Хәрәкәттә – бәрәкәт», которые проходят по четвергам в 18:00 у озера Кабан. Финал турнира пройдет 28 августа перед театром Камала (ул. Татарстана, 1).
Главный приз конкурса составит 300 тыс. рублей.
С положением конкурса можно подробнее ознакомиться в официальной группе проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт» Вконтакте.