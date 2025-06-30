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Общество 30 июня 2025 11:42

Казанцев приглашают к участию в танцевальном баттле «Бию көрәше»

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Фото: скриншот презентации замруководителя исполкома города Гузель Сагитовой

Танцевальный проект «Хәрәкәттә - бәрәкәт» на набережной озера Кабан в Казани отмечает пятилетие. В честь этого в конце августа пройдет турнир «Бию көрәше» - конкурс среди непрофессиональных исполнителей татарского танца. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Фото: скриншот презентации замруководителя исполкома города Гузель Сагитовой

Для участия необходимо отправить видеозаявку до 31 июля или проявить себя на занятиях «Хәрәкәттә – бәрәкәт», которые проходят по четвергам в 18:00 у озера Кабан. Финал турнира пройдет 28 августа перед театром Камала (ул. Татарстана, 1).

Главный приз конкурса составит 300 тыс. рублей.

С положением конкурса можно подробнее ознакомиться в официальной группе проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт» Вконтакте.

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#набережная озера кабан #Деловой понедельник #конкурс
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