Фестиваль «Древо жизни» в Казани расскажет о рекрутских обрядах народов Поволжья

Фото: скриншот презентации замруководителя исполкома города Гузель Сагитовой

В казанском парке имени Горького 2 июля пройдет культурный фестиваль в рамках проекта «Древо жизни». Он станет первым мероприятием цикла, посвященного Году Защитника Отечества, сообщила на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Горожане и гости столицы смогут узнать, как у разных народов Поволжья – татар, русских, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и башкир – проходили проводы в рекруты. Начнется праздник в 18:00, вход свободный.

На разных площадках парка развернется насыщенная программа. Гости смогут попробовать свои силы в традиционных ремеслах – от плетения поясов до вышивки обрядовых платков. Специально для фестиваля будет организована фотовыставка «Родине служить – честью дорожить», посвященная рекрутской обрядности XX века. Дополнит ее экспозиция редких артефактов, рассказывающих о воинских традициях народов региона, уточнили также в пресс-службе Мэрии.

Участников ожидают мастер-классы от заслуженного артиста РТ, руководителя ансамбля «Красная горка», инструктора игровых занятий «Отцы и дети» Дениса Денисова, а также мастера спорта по традиционной борьбе, преподавателя физической культуры Марата Сабирова.

Вечер завершится концертом с участием фольклорных коллективов из разных районов республики и музыкально-театрализованной постановкой «Проводы солдата».

Следующее мероприятие в рамках проекта пройдет 6 августа и будет посвящено теме «Отчий дом в обрядах».