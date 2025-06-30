Победители конкурса «Саумы, Казан!» разделят призовой фонд в 1,6 млн рублей

Фото: скриншот презентации замруководителя исполкома города Гузель Сагитовой

В Казани продолжают принимать заявки на конкурс «Саумы, Казан!» / «Здравствуй, Казань!», посвященный городу и его истории. Об этом на деловом понедельнике напомнила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Конкурс открыт для авторов от 18 лет и старше. Участникам нужно прислать стихи и поэмы на русском и татарском языках, написанные не ранее 2025 года.

Общий призовой фонд составляет 1,6 млн рублей. По словам Сагитовой, победители в номинации «Цикл стихов о Казани» получат по 70 тыс. рублей, а за лучшие поэмы – до 100 тыс. рублей.

Заявки принимают до 15 августа на электронный адрес saumykazan@mail.ru с пометкой «На конкурс "Саумы, Казан!" / "Здравствуй, Казань!".

Итоги конкурса подведут до конца года, а лучшие произведения войдут в поэтический сборник.