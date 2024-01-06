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Казанцам сообщили, спецподачу каких маршрутов организуют в Рождество
В рождественскую ночь с 6 на 7 января в Казани организуют спецподачу общественного транспорта.
Как сообщили в мэрии города, с 01:30 на остановке «Центральный стадион» пассажиров будут ждать троллейбусы маршрута №2 и автобусы маршрутов №6, 10а, 15, 23, 30.
Ранее сообщалось, что богослужение в честь Рождества начнется в 00:00 (7 января) в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Его проведет митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Напомним, этот собор находится в столице РТ, на ул. Большая Красная, дом №5.
Также татарстанцы смогут посмотреть прямую трансляцию праздничного богослужения. Эфир начнется в 23:50.
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