news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 6 января 2024 13:31

Казанцам сообщили, спецподачу каких маршрутов организуют в Рождество

Скопировать ссылку
Казанцам сообщили, спецподачу каких маршрутов организуют в Рождество
фото: "Татар-Информ"

В рождественскую ночь с 6 на 7 января в Казани организуют спецподачу общественного транспорта.

Как сообщили в мэрии города, с 01:30 на остановке «Центральный стадион» пассажиров будут ждать троллейбусы маршрута №2 и автобусы маршрутов №6, 10а, 15, 23, 30.

Ранее сообщалось, что богослужение в честь Рождества начнется в 00:00 (7 января) в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Его проведет митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Напомним, этот собор находится в столице РТ, на ул. Большая Красная, дом №5.

Также татарстанцы смогут посмотреть прямую трансляцию праздничного богослужения. Эфир начнется в 23:50.

#автобус #маршруты #Рождество #Казань #служба
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100