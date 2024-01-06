Казанцам сообщили, спецподачу каких маршрутов организуют в Рождество

фото: "Татар-Информ"

В рождественскую ночь с 6 на 7 января в Казани организуют спецподачу общественного транспорта.

Как сообщили в мэрии города, с 01:30 на остановке «Центральный стадион» пассажиров будут ждать троллейбусы маршрута №2 и автобусы маршрутов №6, 10а, 15, 23, 30.

Ранее сообщалось, что богослужение в честь Рождества начнется в 00:00 (7 января) в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Его проведет митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Напомним, этот собор находится в столице РТ, на ул. Большая Красная, дом №5.

Также татарстанцы смогут посмотреть прямую трансляцию праздничного богослужения. Эфир начнется в 23:50.