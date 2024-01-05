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Стало известно, где проведет службу митрополит Татарстанский Кирилл на Рождество
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл проведет богослужение в честь Рождества Иисуса Христа в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Напомним, данное место богослужения находится в Казани по адресу: улица Большая Красная, дом №5.
Как сообщили на сайте Татарстанской митрополии, ночная Божественная литургия начнется 6 января в 23:30, а само богослужение – в 00:00.
Также 7 января запланирована Великая рождественская вечерня. Начало богослужения в 16:00.
На портале уточняется, что в Рождественский сочельник, 6 января, в вышеупомянутом храме пройдет и Литургия святителя Иоанна Златоуста. Богослужение начнется в 8:00. Чуть позже в том же храме состоится Всенощное бдение. Богослужение начнется в 17:00. При этом в 23:00, 6 января, начнется чтение 3-го и 6-го часа.
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