Казанцам покажут прямую трансляцию рождественского богослужения с митрополитом Кириллом

фото: пресс-служба Казанской епархии

Богослужение в честь Рождества Христова покажут в прямом эфире на телеканале ТНВ. Начнут трансляцию в 23:50.

Ранее сообщалось, что богослужение пройдет в Соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Его проведет митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Напомним, вышеупомянутый собор расположен на ул. Большая Красная, дом №5.

Также «Татар-Информ» писал, во сколько начнутся литургия в Рождественский сочельник и во сколько начнется богослужение в Рождественскую вечерню.