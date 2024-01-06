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Общество 6 января 2024 12:43

Казанцам покажут прямую трансляцию рождественского богослужения с митрополитом Кириллом

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Казанцам покажут прямую трансляцию рождественского богослужения с митрополитом Кириллом
фото: пресс-служба Казанской епархии

Богослужение в честь Рождества Христова покажут в прямом эфире на телеканале ТНВ. Начнут трансляцию в 23:50.

Ранее сообщалось, что богослужение пройдет в Соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Его проведет митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Напомним, вышеупомянутый собор расположен на ул. Большая Красная, дом №5.

Также «Татар-Информ» писал, во сколько начнутся литургия в Рождественский сочельник и во сколько начнется богослужение в Рождественскую вечерню.

#служба #Рождество #трансляция #митрополит Кирилл #Казань
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