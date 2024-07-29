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Казанцам расскажут, как связаны казанский Зилант и китайский дракон
В пятницу, 2 августа, в выставочном зале «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль» состоится очередное мероприятие лектория, организованного изданием «Миллиард.Татар».
С лекцией «Откуда пошел Зилант татарский и что у него общего с китайским драконом» выступит доктор исторических наук Диана Файзуллина. Формат предполагает выступление лектора длительностью до 50 минут, после чего исследовательница в течение 20–30 минут будет отвечать на вопросы слушателей.
Мероприятие начнется в 18 часов, стоимость билета — 200 рублей. Необходима регистрация по ссылке.
Ранее в рамках лектория казанцам рассказали, в частности, о городах Золотой Орды, влиянии климата на историю и трансформациях татарского женского костюма.
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