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Общество 29 июля 2024 16:34

Казанцам расскажут, как связаны казанский Зилант и китайский дракон

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В пятницу, 2 августа, в выставочном зале «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль» состоится очередное мероприятие лектория, организованного изданием «Миллиард.Татар».

С лекцией «Откуда пошел Зилант татарский и что у него общего с китайским драконом» выступит доктор исторических наук Диана Файзуллина. Формат предполагает выступление лектора длительностью до 50 минут, после чего исследовательница в течение 20–30 минут будет отвечать на вопросы слушателей.

Мероприятие начнется в 18 часов, стоимость билета — 200 рублей. Необходима регистрация по ссылке.

Ранее в рамках лектория казанцам рассказали, в частности, о городах Золотой Орды, влиянии климата на историю и трансформациях татарского женского костюма.

#публичная лекция
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