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Общество 4 марта 2024 14:06

Казанцам рассказали, когда из парков уберут все новогодние декорации

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5 марта в парках и скверах Казани начнут демонтировать оставшиеся новогодние арт-объекты и иллюминации. Все работы планируют завершить до 17 марта, сообщает Дирекция парков и скверов столицы РТ.

При этом оформление Festi в парке «Черное озеро» останется до конца работы катка.

«В период демонтажа на территории общественных пространств будет работать тяжелая техника», — предупреждают в сообщении. В связи с этим, казанцев просят быть внимательными.

Ранее сообщалось, до какого числа дорожники будут убирать снег в Казани.

#новогодние украшения #Казань #демонтаж
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