Казанцам рассказали, когда из парков уберут все новогодние декорации

5 марта в парках и скверах Казани начнут демонтировать оставшиеся новогодние арт-объекты и иллюминации. Все работы планируют завершить до 17 марта, сообщает Дирекция парков и скверов столицы РТ.

При этом оформление Festi в парке «Черное озеро» останется до конца работы катка.

«В период демонтажа на территории общественных пространств будет работать тяжелая техника», — предупреждают в сообщении. В связи с этим, казанцев просят быть внимательными.

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