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Демонтаж новогодних украшений в Казани начнется с 5 марта
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Со вторника, 5 марта, в Казани начнется демонтаж оставшихся новогодних конструкций. Об этом объявили в телеграм-канале Комитета внешнего благоустройства города.
Напомним, что по просьбам жителей в столице Татарстана на некоторое время продлевали работу елочных городков, а также сохранили новогоднюю иллюминацию.
По предложению казанцев в комитете также пообещали обдумать вариант с демонтажем гирлянд, развешанных на деревьях.
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