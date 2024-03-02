Демонтаж новогодних украшений в Казани начнется с 5 марта

Со вторника, 5 марта, в Казани начнется демонтаж оставшихся новогодних конструкций. Об этом объявили в телеграм-канале Комитета внешнего благоустройства города.

Напомним, что по просьбам жителей в столице Татарстана на некоторое время продлевали работу елочных городков, а также сохранили новогоднюю иллюминацию.

По предложению казанцев в комитете также пообещали обдумать вариант с демонтажем гирлянд, развешанных на деревьях.