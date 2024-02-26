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Общество 26 февраля 2024 16:11

Дорожники будут убирать снег в Казани до середины весны

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Дорожные службы Казани продолжат заниматься уборкой снега до 15 апреля. Данная дата закреплена в договоре с подрядной организацией, сообщили «Татар-информу» в мэрии столицы РТ.

«Период зимнего содержания дорог у подрядных организаций – с 15 октября по 15 апреля», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Казань побила рекорд по вывозу снега аномально снежного сезона 2010-2011.

#уборка снега #Казань #дорожники
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