news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Дорожники будут убирать снег в Казани до середины весны
Скопировать ссылку
Дорожные службы Казани продолжат заниматься уборкой снега до 15 апреля. Данная дата закреплена в договоре с подрядной организацией, сообщили «Татар-информу» в мэрии столицы РТ.
«Период зимнего содержания дорог у подрядных организаций – с 15 октября по 15 апреля», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Казань побила рекорд по вывозу снега аномально снежного сезона 2010-2011.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2