Дорожники будут убирать снег в Казани до середины весны

Дорожные службы Казани продолжат заниматься уборкой снега до 15 апреля. Данная дата закреплена в договоре с подрядной организацией, сообщили «Татар-информу» в мэрии столицы РТ.

«Период зимнего содержания дорог у подрядных организаций – с 15 октября по 15 апреля», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Казань побила рекорд по вывозу снега аномально снежного сезона 2010-2011.