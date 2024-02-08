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Казанцам рассказали, как будет работать каток в парке «Черное озеро» с учетом снегопада
8 февраля каток и прокатный пункт в казанском парке «Черное озеро» будут работать в обычном режиме: с 12:00 до 22:00. Техперерыв продлится лишь 17:00 до 18:30, сообщает Дирекция парков и скверов.
Уточняется, что лед на катке уже залили и готовы «к встрече с посетителями».
Ранее сообщалось, что в четверг, 8 февраля, в Татарстане ожидается мокрый снег. Температура днем в республике будет держаться в районе от -6 до -1 градуса. Еще в Гидромецентре РТ предупредили, что местами ожидается ветер с порывами до 20 м/с.
Также «Татар-информ» писал, что минувшей ночью в Казани убирали снег более чем на 25 улицах.
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