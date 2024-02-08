Минувшей ночью в Казани убирали снег более чем на 25 улицах

фото: мэрия Казани

В ночь с 7 на 8 февраля дорожники убирали снег на более чем 25 улицах Казани.

Как сообщили в мэрии столицы РТ, работы шли на улицах Чуйкова, Четаева, Восстания, Международная, Осиновская, Луговая (поселок Вознесенское), Ягодная, Челябинская, Высокогорская, Алданская (ж/м Нагорный), Центральная (в Привольном), Школьная, Минская, Парковая и Мира (поселок Дербышки), Кленовая, Центральная (п. Константиновка).

Также активно убирали поселки Самосырово (улицы Молодежная, Школьная, Солнечный переулок, Огородная и Запечная), Малые Дербышки (улица Березовая), Вешневка (улица Тау Буе), а еще улицы Песочная, Горьковское шоссе и другие участки.

Напомним, заявку на уборку снега во дворе казанцам нужно оставлять в «Открытой Казани» или по телефону: +7(843)236 41 23. Если речь идет об уборке общественных улиц, то следует обращаться в «Народный контроль» или звонить на горячую линию районной администрации.