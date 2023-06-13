Казанцам предложили самим озеленить дворы после их благоустройства

Программа благоустройства дворов не предусматривает работы по высадке деревьев и кустарников. Казанцам, которые хотят видеть свой двор зеленым, предложили сделать это самостоятельно.

Озеленение не вошло в приоритетные виды работ программы «Наш двор», напомнили в администрации Вахитовского и Приволжского районов. Причем сделано это по результатам голосования жителей, которое прошло перед стартом программы.

«Приоритет был отдан самым дорогостоящим видам работам, к которым относится установкам опор освещения, ремонт дорог, установка детских игровых площадок», – пояснили в администрации, посоветовав озеленить двор самостоятельно вместе с управляющей компанией.

Также горожанам объяснили, что отдают предпочтение песку при создании детских площадок, так как это наиболее безопасно.

«Под резиновым покрытием, например, твердое покрытие типа бетона, и если УК вовремя не будет обновлять верхнее покрытие, то количество травм возрастет, а обновлять смогут далеко не все УК», – ответили в мэрии города. Если жители двора возражают против песка на детской площадке, то они могут вовсе отказаться от реализации программы во дворе, добавили в администрации.

Напомним, в Казани 67 дворов вошли в топ-200 территорий для благоустройства в 2024 году. Всего в Татарстане в будущем году планируется благоустроить тысячу дворов, на эти цели предусмотрено около 9 млрд рублей.