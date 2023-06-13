В Татарстане в этом году благоустроят 60 общественных пространств и 1 тыс. дворов

Благоустройство 60 общественных пространств и 1 тыс. дворовых территорий планируется в Татарстане на 2023 год. Об этом сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин на брифинге в Кабинете министров РТ.

Он рассказал, что общая сумма финансирования на общественные пространства составит почти 2,3 млрд рублей, а на благоустройство дворов выделено около 9 млрд рублей.

Министр напомнил, что всего с 2015 по 2022 год в республике новый облик получили 367 общественных пространств. Общая сумма вложений составила почти 19 млрд рублей. Кроме того, с 2020 по 2023 год отремонтировано почти 3,4 тыс. придомовых территорий на общую сумму около 25 млрд рублей.