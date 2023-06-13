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Новости Татарстана и Казани
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67 дворов Казани вошли в топ-200 территорий благоустройства на 2024 год
Опубликованы результаты голосования за дворовые территории, которые будут в приоритетном порядке благоустроены в 2024 году. В топ-200 вошли 67 казанских дворов в разных районах города.
В список включены по 17 дворов в Авиастроительном, Ново-Савиновском, Вахитовском, Приволжском и Советском районах, а также 16 дворов в Кировском и Московском районах. Посмотреть их адреса можно на сайте.
Всего в голосовании приняли участие 72 тысячи казанцев, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Напомним, всего в Татарстане в будущем году планируется благоустроить тысячу дворов, на эти цели предусмотрено около 9 млрд рублей.
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