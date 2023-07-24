Казанцам ответили на просьбу создать общественные пространства в поселках

Власти Казани пока не планируют создавать общественные пространства в поселках. На просьбу горожан в соцсетях обратить внимание на отсутствие парков и скверов в жилых массивах, представители мэрии напомнили об уже начавшемся строительстве новых общегородских парков, которые, в том числе, доступны жителям поселка.

В частности, с просьбой организовать пространства для прогулок попросили жители поселка Константиновка. «Как сообщает комитет внешнего благоустройства, вести отдельную работу по благоустройству общественных пространств в посёлках пока, к сожалению, не представляется возможным», – ответили сотрудники городской администрации.

В то же время жителям напомнили, что в шаговой доступности от Константиновки ведется строительство зеленого парка вдоль набережной реки Ноксы. «Объединившись, в конечном итоге участки образуют променад протяженностью 3,5 км», – подчеркнули в мэрии.

Напомним, работы по благоустройству первой очереди парка «Светлая долина» на территории вдоль реки Ноксы началось в прошлом году. По проекту одним из приоритетов в создании парка станет сохранение первозданной природы. Так, предполагается провести мероприятия по экологической реабилитации реки Ноксы, разбить посадки с хвойными и цветущими деревьями, луговыми и лечебными травами.

Сегодня также стало известно, что Татарстан получил грант в 164,4 млн рублей на создание новых парков и скверов.