Зеленые прогулки: в Казани обустроят новый парк у реки Ноксы

Весной в Казани начнутся работы по благоустройству первой очереди парка «Светлая долина» Для увеличения схемы откройте ее в новом окне

Строительные работы начнутся в мае

Весной в Казани начнутся работы по благоустройству первой очереди парка «Светлая долина». Они развернутся на территории вдоль реки Ноксы, в непосредственной близости с жилым комплексом с одноименным названием. Создание нового общественного пространства анонсировали в конце марта в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Участники круглого стола обсудили список задач по благоустройству и последовательность их выполнения, финансирование и схему обслуживания будущего общественного пространства. Стало известно, что сезонные работы в рамках благоустройства парка стартуют уже в начале мая.

«Река Нокса достаточно проблемная для Казани в период паводка. Сейчас этот вопрос мы прорабатываем совместно с исполкомом города и находимся в периоде предпаводковых мероприятий. Благо в этом году температурный режим проходит в щадящем режиме, обильного паводка и зон подтоплений нет», – рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов.

Ожидается, что парк станет не только популярным местом отдыха жителей Советского района, но и знаковым местом для всей Казани. Здесь каждый найдет для себя что-то особенно интересное. Любители активного отдыха по достоинству оценят удобные тренажеры и велосипедные дорожки, а для спокойного уединенного отдыха подойдет уютная локация для медитаций, занятий йогой или чтения. Игровая площадка, разделенная на несколько зон, подойдет детям разных возрастных групп, а вот для владельцев домашних животных обустроят отдельную зону, где хозяева и их питомцы смогут проводить время с пользой.

Любителям хорошего отдыха расстояния не страшны

Заместитель генерального директора компании «Ак Барс Девелопмент» (застройщик – «Ак Барс Дом») Илья Лекарев отметил, что уже сейчас жители «Светлой долины» могут неспешно пройтись по бульварам, расположенным внутри комплекса. А в дальнейшем, по завершении строительства парка появится еще одна большая благоустроенная прогулочная зона вдоль реки. Компания профинансировала разработку проектной документации для будущей зеленой зоны.

«Люди всегда позитивно относятся к обустройству зеленых зон вблизи места их жительства. Здесь давно напрашивался парк, – заявил Лекарев. – Нашу инициативу поддержал Президент Республики Татарстан, а также Правительство республики и администрация города Казани. Парк, который будет обустроен у границ жилых кварталов и предоставляющий возможность для прогулок и отдыха, – это всегда драйвер развития территории и открытые возможности для бизнеса».

Как показали результаты социологического исследования, проведенного в ходе реализации проекта, 20-30% людей, являющихся жителями других районов Казани, будут готовы посещать именно это общественное пространство ради отдыха и развлечений. Причем большинство горожан предпочли бы видеть в парке тихие зоны, пешеходные аллеи и площадки для пикника.

Новый парк станет дополнительной точкой притяжения, повысит привлекательность не только жилого комплекса «Светлая долина», но и близлежащей территории, уверен Лекарев. Так, станет возможным, никуда не выезжая, прекрасно провести выходные, получив от них массу положительных эмоций. Например, посидеть в кафе на свежем воздухе и прогуляться по аллеям вдоль реки, любуясь красивыми пейзажами.

Фролов подчеркнул, что застройщики, которые ведут свои проекты рядом с Ноксой, понимают нюансы, связанные с местоположением строений относительно береговой линии, изучают локацию и дороги. «При этом нужно понимать, что у нас уже сформирован частный сектор, где тоже нужно учитывать перемещения людей», – пояснил он.

Тренд на экологичность

Одним из приоритетов при строительстве парка «Светлая долина» станет сохранение первозданной природы. Проект предлагает провести ряд мероприятий по экологической реабилитации реки Ноксы. Например, на отдельных участках водоема очистят русло и произведут удаление загрязненных донных отложений. Будут разбиты посадки с хвойными и цветущими деревьями, луговыми и лечебными травами. Все это позволит визуально разнообразить пешеходный маршрут и напомнить о преимуществах здорового образа жизни.

На территории будущего парка обитают различные животные и птицы: зайцы, утки и бобры. «С точки зрения экосистемы меня беспокоит бобровое сообщество. Если мы будем наводить порядок, то они должны будут мигрировать, и эту проблему нужно будет отработать», – отметил замминистра строительства РТ Алексей Фролов. В качестве решения проблемы миграции бобров было предложено временно переместить животных на другое место жительства, а после окончания строительства вернуть обратно в реку.

Общая площадь парка «Светлая долина» составит более 10,6 га. При этом для детской площадки отводят территорию площадью 1819 квадратных метров, для площадки с арт-объектами – 330 квадратных метров. Строительство парка будет разделено на несколько очередей: первая очередь благоустройства займет площадь в 4,6 га, а вторая – 6 га.

Архитектор проекта Рузаль Фархуллин сообщил, что уже до конца этого года в парке появятся удобные пешеходные тропинки и будет проведено освещение. В планах парк «Светлая долина» объединит все жилые районы, расположенные на этой территории. Пешеходные мосты станут объединяющим элементом между исторической застройкой (малоэтажными поселками) и современными объектами недвижимости.

В дальнейшем на берегу Ноксы появятся площадки для занятий воркаутом, семейный развлекательный центр с кафе, а также рекреационные зоны. Будут построены детская площадка, летняя сцена с навесом и место для выгула собак. При этом всем посетителям парка будет обеспечен полный доступ к воде. Эксперт пояснил, что новое общественное пространство должно быть объединено с уже имеющимся парком в верхней части реки за счет велосипедных и пешеходных дорожек. При составлении схемы функционального зонирования специалисты учитывали специфику каждой зоны, запланированной на прилегающих территориях.

К слову, дата начала строительства переноситься не будет, поскольку бюджет проекта уже утвержден. «Бюджеты и лимиты утверждены. Все деньги у нас есть. Также есть контракты и федеральная поддержка. С точки зрения работы я думаю, что после майских праздников их можно разворачивать по всем фронтам. Никаких ограничений я не вижу», – подытожил замминистра строительства РТ Алексей Фролов.