Казанцам объяснили, как принять участие в акции «Бессмертный полк»

Жителям Казани объяснили, как принять участие в акции «Бессмертный полк», которая состоится 9 мая.

«Для участия необходимо подготовить штендер с портретом своего героя. Готовые макеты можно создать на сайте или обратиться в копицентры», – сообщает официальный канал Мэрии города Казани в MAX.

Ранее в пресс-службе Исполкома Казани подтвердили «Татар-информу», что «Бессмертный полк» в столице Татарстана пройдет в очном формате и по привычному маршруту. Также в День Победы в Казани пройдет торжественный парад и праздничный салют.

«9 Мая мероприятия начнутся с возложения цветов и венков к воинским захоронениям и мемориалам трудовой доблести в Парке Победы, на Архангельском и Арском кладбищах. Далее состоится торжественное прохождение войск Казанского гарнизона, которое будет сопровождаться статичным показом боевой техники – как исторической, так и современной. Вместе с этим на площади Тысячелетия пройдет выставка общественных организаций патриотической направленности», – рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Азат Абзалов ранее на брифинге в Доме Правительства РТ.

Выставка военной техники в День Победы будет длиться весь день. Казанцам и гостям столицы рекомендуется приходить на праздник без животных, больших вещей и самокатов, в удобной одежде.

«После прохождения войск казанского гарнизона состоится масштабная театрализованная композиция, раскрывающая вклад татарстанцев в Великую Победу. Трудовой подвиг будет раскрыт художественными красками, все представители предприятий трудовой доблести Татарстана примут участие в параде», – отметил он.

Ключевым событием в этот день станет шествие «Бессмертный полк». Он завершится акцией «Поющая Казань» с участием группы «Волга-Волга», Салавата Фатхутдинова и других известных артистов.

Праздник завершится в 22 часа вечера праздничным салютом, который будет дан в шести точках в акватории Казанки.