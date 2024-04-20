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Казанцам объяснили, как отдохнуть на Голубых озерах, минуя размытую дорогу
Казанцам и гостям города напомнили об ограничении движения на подъезде к Малому Голубому и Проточному озерам со стороны трассы М7. Об этом сообщается в телеграм-канале «Стратегия развитяи Казанки».
Напомним, что еще в начале месяца из-за талых вод здесь размыло дорогу. «Татар-информ» тогда выяснил причину, по которой произошло отслоение дорожного покрытия.
«Если вам все же хочется посетить Малые Голубые озера, добраться до них сейчас можно со стороны Крутушки — доезжаете до поселка и идете пешком по лесному маршруту», — говорится в сообщении.
Специалисты порекомендовали посетить Большое Голубое озеро, проезд в сторону которого не затруднен. Здесь можно прогуляться по благоустроенной территории или пройти маршрут лесотерапии. В телеграм-канале предупредили, что, однако, у прибывших могут возникнуть сложности с парковкой.
Напомним, что Голубые озера ждет благоустройство. В скором времени стартует разработка проекта – на эти цели выделено более 15 млн рублей.
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