Казанцам объяснили, как отдохнуть на Голубых озерах, минуя размытую дорогу

Казанцам и гостям города напомнили об ограничении движения на подъезде к Малому Голубому и Проточному озерам со стороны трассы М7. Об этом сообщается в телеграм-канале «Стратегия развитяи Казанки».

Напомним, что еще в начале месяца из-за талых вод здесь размыло дорогу. «Татар-информ» тогда выяснил причину, по которой произошло отслоение дорожного покрытия.

«Если вам все же хочется посетить Малые Голубые озера, добраться до них сейчас можно со стороны Крутушки — доезжаете до поселка и идете пешком по лесному маршруту», — говорится в сообщении.

Специалисты порекомендовали посетить Большое Голубое озеро, проезд в сторону которого не затруднен. Здесь можно прогуляться по благоустроенной территории или пройти маршрут лесотерапии. В телеграм-канале предупредили, что, однако, у прибывших могут возникнуть сложности с парковкой.

Напомним, что Голубые озера ждет благоустройство. В скором времени стартует разработка проекта – на эти цели выделено более 15 млн рублей.