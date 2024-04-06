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Казанка размыла дорогу к Голубым Озерам
Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что река Казанка размыла дорогу к Голубым Озерам. Сообщалось, что из-за обильного таяния снега асфальт практически унесла вода.
Как сообщили «Татар-информу» в Институте развития городов, к отслоению дорожного покрытия привело утяжеление грунта и подмыв.
«Между дорогой и склоном со стороны склона есть ложбина, в ней происходит накопление талых вод. Далее вода уходит под дорогу, подмывая ее. Со стороны Казанки склон также насыщается талыми водами. Утяжеление грунта и подмыв привели в итоге к отслоению», – рассказали агентству в организации.
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