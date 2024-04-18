Проектирование благоустройства Голубых озер в Казани обойдется в 15 млн рублей

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Инженерные изыскания и разработка документации по проекту благоустройства Голубых озер оценены в 15,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Площадь территории благоустройства составляет 110 тысяч квадратных метров, она включает Большое Голубое озеро, Малые Голубые озера и жилой массив Крутушка. Работы планируется провести в один этап.

Предполагаемая стоимость строительства объекта составит более 310 млн рублей. Планировки, согласно документации, должны отвечать эстетическим требованиям и санитарным нормам, а документация — учитывать градостроительную ситуацию, природные особенности, визуальный анализ, планировочные ограничения.

Кроме того, закупка включает проведение изысканий и разработку проектной документации для благоустройства сквера в Казани. Площадь территории составляет более 10 тысяч квадратных метров, однако где она находится, в документации не указано. Стоимость работ — 6,5 млн рублей.

Источник финансирования по обоим объектам — бюджет Татарстана, заказчик — Главинвестстрой.

Подробнее об исследованиях Голубых озер читайте в материале «Татар-информа» Ученый о растущем потоке туристов на Голубые озера: Это место, которым нужно любоваться.