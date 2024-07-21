Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцам напомнили о запрете на купание и прогулки по фонтанам
Бегать и находиться на фонтанах босиком запрещено, напомнили в Дирекции парков и скверов Казани.
В соцсетях мэрии появилась жалоба на деревянные настилы и покрытие фонтанов в Горкинско-Ометьевском лесу, из-за которых «дети поскальзываются и падают». На фото видно, что дети находятся у фонтанов босиком.
«Что касается фонтана, то отметим, что бегать и находиться на фонтане босиком запрещено, так как это небезопасно — информация об этом есть в информационном стенде с правилами фонтана», — подчеркнули в исполкоме.
Отмечается, что ремонт деревянных настилов в общественном пространстве запланирован. Доски периодически приходят в негодность из-за нарушений правил эксплуатации.
В Комитете внешего благоустройства Казани сообщали, что городские фонтаны в целом не предназначенны для купания людей. Декоративные элементы не оборудованы в соответствии с требованиями, необходимыми для обеспечения безопасности купающихся. Нахождение в них несет риски для здоровья и жизни.
Напомним, что в 2022 году ребенок получил тяжелые травмы при купании в поющем фонтане в парке им.Горького.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»