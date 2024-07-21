Казанцам напомнили о запрете на купание и прогулки по фонтанам

Бегать и находиться на фонтанах босиком запрещено, напомнили в Дирекции парков и скверов Казани.

В соцсетях мэрии появилась жалоба на деревянные настилы и покрытие фонтанов в Горкинско-Ометьевском лесу, из-за которых «дети поскальзываются и падают». На фото видно, что дети находятся у фонтанов босиком.

«Что касается фонтана, то отметим, что бегать и находиться на фонтане босиком запрещено, так как это небезопасно — информация об этом есть в информационном стенде с правилами фонтана», — подчеркнули в исполкоме.

Отмечается, что ремонт деревянных настилов в общественном пространстве запланирован. Доски периодически приходят в негодность из-за нарушений правил эксплуатации.

В Комитете внешего благоустройства Казани сообщали, что городские фонтаны в целом не предназначенны для купания людей. Декоративные элементы не оборудованы в соответствии с требованиями, необходимыми для обеспечения безопасности купающихся. Нахождение в них несет риски для здоровья и жизни.

Напомним, что в 2022 году ребенок получил тяжелые травмы при купании в поющем фонтане в парке им.Горького.