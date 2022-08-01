Уголовное дело завели после того, как в Казани мальчику оторвало пальцы в поющем фонтане

В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после того, как в одном из городских парков Казани 6-летний ребенок получил тяжелые травмы, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Информация о травмировании ребенка появилась на страницах в соцсети. Предварительно установлено, что мальчику, который приехал с семьей в Казань из Свердловской области, оторвало три пальца на ноге во время посещения «поющих фонтанов» в парке Горького. Два пальца врачам удалось пришить.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данному факту прокуратура республики проводит проверку, сообщили помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

