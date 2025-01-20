Казанца, обвиняемого в убийстве женщины в Москве, отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО казанца, обвиняемого в убийстве женщины на Кутузовском проспекте столицы. Информация об аресте появилась в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого Абдуллина Альберта Игоревича на срок 1 месяц 29 суток» – говорится в сообщении.

Фото: t.me/moscowcourts

«Татар-информ» рассказывал, что в Москве обнаружено изрезанное тело женщины. По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 19 января на Кутузовском проспекте. В результате возникшего конфликта Абдуллин несколько раз нанес удары ножом своей приятельнице. От полученных травм женщина скончалась. После этого мужчина переместил тело убитой в салон автомобиля «ЗАЗ-968», который, как выяснилось, принадлежит знаменитому актеру Гоше Куценко.

Бывший одноклассник Абдуллина рассказал «Татар-информу», что ранее тот жил в Казани, воспитывался в детском доме и вел маргинальный образ жизни, подробнее в материале.