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Казанца, обвиняемого в убийстве женщины в Москве, отправили в СИЗО
Суд отправил в СИЗО казанца, обвиняемого в убийстве женщины на Кутузовском проспекте столицы. Информация об аресте появилась в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого Абдуллина Альберта Игоревича на срок 1 месяц 29 суток» – говорится в сообщении.
«Татар-информ» рассказывал, что в Москве обнаружено изрезанное тело женщины. По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 19 января на Кутузовском проспекте. В результате возникшего конфликта Абдуллин несколько раз нанес удары ножом своей приятельнице. От полученных травм женщина скончалась. После этого мужчина переместил тело убитой в салон автомобиля «ЗАЗ-968», который, как выяснилось, принадлежит знаменитому актеру Гоше Куценко.
Бывший одноклассник Абдуллина рассказал «Татар-информу», что ранее тот жил в Казани, воспитывался в детском доме и вел маргинальный образ жизни, подробнее в материале.
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