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Ру Тат
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Общество
21 февраля 2022  00:40

Казань заняла второе место среди городов России по качеству уборки снега

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Жители Казани оценили качество уборки улиц от снега в 3,12 балла из 5 возможных. Таким образом, столица Татарстана оказалась на втором месте среди городов России по этому показателю. Об этом со ссылкой на данные соцопроса сообщает сервис SuperJob.

При этом Казань немного опередил Красноярск, жители которого оценили качество уборки снега в 3,13 балла. Отстал от нее Омск с 2,99 балла.

При этом Екатеринбург оказался на четвертом месте с 2,95 балла. Качество уборки снега в столице страны Москве ее жители оценили в 2,93 балла, что принесло ей пятое место.

На последнем месте оказался Санкт-Петербург, жители которого сочли, что качество уборки снега в северной столице соответствует всего 1,92 балла.

Опрос проводился с 9 января по 18 февраля во всех городах-миллионниках. В нем приняли участие 10 тыс. человек: по 1,5 тыс. респондентов в Москве и Петербурге и по 500 — в других городах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани открылись новые площадки для временного складирования снега. До этого Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от глав районов республики следить за качеством уборки снега.

#уборка снега #соцопрос #SuperJob.ru
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