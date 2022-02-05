Минниханов потребовал от глав районов РТ следить за качеством уборки снега

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил глава районов и городов организовать работу предприятий ЖКХ и следить за качеством уборки снега. Об этом он заявил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ.

Доклад подготовил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. В частности, он упомянул о том, как проходит очистка улиц и дворовых территорий от снега, а также крыш зданий.

Министр напомнил, что в январе в Татарстане выпала полуторамесячная норма осадков, из-за чего жилищно-коммунальные и дорожные службы испытали дополнительную нагрузку. Февраль также начался с обильных снегопадов и метелей, добавил Айзатуллин. По его словам, увеличилось количество жалоб и обращений граждан по этому вопросу.

«Рустам Минниханов поручил главам районов и городов организовать работу предприятий ЖКХ, а также следить за качеством уборки снега и ликвидацией наледи с крыш домов», — передает пресс-служба Президента РТ.