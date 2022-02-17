В Казани открылись новые площадки для временного складирования снега

Из-за обильных снегопадов в феврале в Казани открылись дополнительные площадки для временного складирования снега. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В настоящее время в Казани работают семь снегоплавильных пунктов. Были также определены места для временного складирования снега. Однако за первые числа февраля в городе выпала почти месячная норма осадков. В связи с этим к уже существующим местам для временного складирования снега определены дополнительные. Они находятся по следующим адресам: ул. Портовая, д. 2а, в районе ЖК «Салават Купере», в районе Центра гребных видов спорта, а также на ул. Братьев Батталовых», — сказано в сообщении.

Кроме того, продолжают работать уже действующие площадки. За каждым из них закреплены люди, ответственные за содержание и эксплуатацию мест временного складирования снега.

Министерство экологии и природных ресурсов РТ напоминает, что жители Татарстана могут сообщать о несанкционированных свалках снега по телефону (843)267-68-67, электронной почте eco.signal@tatar.ru, в интернет-приемную http://eco.tatarstan.ru/rus/priem.htm, по дополнительным каналам связи WhatsApp и Telegram на номер +7(987)216-97-79, в системе «Народный контроль» в категории «Экология» и в мобильном приложении «Школьный экопатруль».