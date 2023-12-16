Казань вошла в десятку направлений для автопутешествий в декабре

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Столица Татарстана заняла четвертое место среди городов России по популярности в качестве места для туристических поездок на автомобиле в этом декабре. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

В целом в декабре 2023 года число бронирований номеров, где предусмотрена автопарковка, увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость ночи в гостинице выросла для автопутешественника на 19%, отмечает пресс-служба сервиса.

Лидером оказалась Москва с 14% бронирований автотуристами, на второй позиции разместился Санкт-Петербург с 12%. Топ-3 замкнул город-курорт Сочи с 11% таких бронирований.

На пятой позиции, уступив Казани, оказался Краснодар. Места с шестого по десятое заняли Красная Поляна, Ялта, Геленджик, Анапа и Калининград.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой. Она также оказалась в топе-5 туристических мест России для зимних отпусков и первой пятерке городов для путешествий с детьми в текущем декабре.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.